Inaugurazione dell’anno Federiciano presso l’Istituto Educandato “Maria Adelaide” di Palermo

PALERMO – Si è tenuta ieri l’inaugurazione dell’anno Federiciano presso l’Istituto Educandato “Maria Adelaide” di Corso Calatafimi, a Palermo. Molti gli ospiti illustri che hanno promosso e divulgato la figura di Federico II a tutto spiano.

Da “Palermo Risorge”, Associazione culturale guidata dal Presidente Eduardo Torregrossa che, già da anni, porta avanti iniziative sulla città enfatizzandola a 360 gradi sul piano culturale, al Sindaco Leoluca Orlando, che ha affermato nel suo intervento come sia fondamentale ricordare che Palermo e la Sicilia intera devono essere ricordate come la culla effettiva della cultura italiana, risultato inscindibile di tante realtà e sinergie etniche che l’hanno resa grande per la lingua, per gli usi e i costumi, per l’architettura.

Presente anche una delegazione della Fondazione Federico II, rappresentata dal Dott.Giovanni Scaduto, che si è soffermato nel menzionare come, nonostante la forte rivalità Normanna /Sveva, con al potere Federico si saprà cogliere il meglio della cultura già esistente, senza assoggettare bensì coordinare per il bene comune le eredità ebree, islamiche, bizantine, arabe e normanne, contribuendo a rendere grande il tutto nello “Stupor Mundi”.

Molti, inoltre, gli interventi di diversi docenti, mentre i ragazzi dell’istituto si sono espressi in performance artistiche sul tema federiciano, tra recite, sonetti in latino, e con un piccolo concerto magistralmente esibito dall’orchestra ufficiale dell’istituto Maria Adelaide.

Al termine dell’evento gli ospiti sono stati deliziati con cibi tipicamente medievali, con portate che spaziavano dal dolce al salato, realizzate per l’occasione dall’Istituto Alberghiero Paolo Borsellino. Altri ospiti di spicco sono intervenuti alla iniziativa: il Rettore dell’Accademia Belle Arti di Palermo Mario Zito, tra l’altro coinvolto nell’iniziativa promossa dall’attore Michele Placido, grazie alla fondazione Tandem, nella produzione di un docufilm su Federico II che ha coinvolto anche l’Ateneo per alcune riprese nel territorio palermitano. Presenti anche la Dott.ssa Anna Capra, Presidente dell’Associazione Archeoclub Palermo, e il fumettista Emanuele Alotta col suo Fumetto graphic novel “Stupor Mundi”, accompagnato dall’amico l’On.Tonino Russo anche lui alle prese con la presentazione del suo libro “Altavilla” nei vari palazzi istituzionali.

“Raccogliendo l’iniziativa dell’associazione Palermo Risorge – ha dichiarato nel corso dell’evento la dirigente scolastica dell’educandato “Maria Adelaide”, Angela Randazzo -, come Istituto abbiamo inaugurato l’anno accademico affrontando la figura di Federico II. Un argomento ben preciso, che andrà ad integrare le varie attività scolastiche, con una serie di iniziative, di studi e di ricerche”.

“È importante che da queste prime iniziative – ha voluto sottolineare il Presidente dell’Associazione Palermo Risorge, Eduardo Torregrossa – adesso si passi ad un patto d’alleanza tra generazioni per guardare alla crescita del Paese attraverso la cultura, per evitare la fuga dei cervelli, causa delle malsane amministrazioni precedenti; solo cosi potremmo, facendo tesoro dell’insegnamento dei nostri avi, rimettere in pratica un nuovo rinascimento o stupor mundi qual si voglia”.