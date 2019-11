Friday for future Monreale, volontari e studenti pianteranno alberi e puliranno Piazzale Candido

MONREALE – Ritornano i Fridays For Future, arrivati ormai alla loro quarta edizione globale. Per il prossimo incontro del 29 novembre anche Monreale scenderà in campo. Piazzale Candido sarà valorizzato con piantine e alberi di piccole dimensioni. In occasione della giornata internazionale per il clima l’area verrà bonificata da volontari e studenti.

L’iniziativa è stata proposta dal Collettivo Arci Link con il coinvolgimento delle scuole monrealesi, è volta alla valorizzazione di un significativo spazio della cittadina. L’intento è di bonificare il piazzale alle porte di Monreale e restituire nuova dignità al luogo, ma soprattutto di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e degli spazi che ci circondano.

Il progetto prevede due fasi, durante le prime ore della mattina sarà pulito il piazzale dai volontari dell’associazione, con l’aiuto degli studenti del Liceo Basile-D’Aleo. Dopo si passerà alla piantumazione di semi e piccoli alberi. L’iniziativa è aperta a chiunque, per partecipare basta portare piante, semi e alberi di piccole dimensioni, oltre a eventuali attrezzi utili.

A settembre in tutto il mondo si sono svolte manifestazioni di protesta e scioperi degli studenti per chiedere ai governi di intervenire per contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale

PROGRAMMA

Ore 8.15 Appuntamento a Piazza Vittorio Emanuele insieme si proseguirà verso piazzale Candido

Dalle ore 9.00 alle 10.30 Inizio bonifica e pulizia del piazzale

Dalle ore 10.30 alle 12.30 Piantumazione e semina delle aiuole