A Monreale celebrata la Giornata Unesco della Filosofia (FOTO)

Riuscitissima, apprezzatissima ed applauditissima la manifestazione voluta con caparbia determinazione dalla docente del Liceo Scientifico Basile-D’aleo di Monreale Mirella Fedele per celebrare la Giornata dell’Unesco della Filosofia “La filosofia e i diritti di cittadinanza globale” incentrata e focalizzata sul tema del no al racket e del no alla violenza sulle donne.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore alla Pubblica Istruzione ed alla Cultura Rosanna Giannetto che è rimasta in aula per tutta la durata dei lavori, si è entrati nel merito degli argomenti con gli interventi di Mirella Fedele, Andrea Le Moli professore di filosofia all’università di Palermo, Nino Rocca responsabile della Rete Sociale a sostegno della lotta alla tratta delle schiave, Ina Modica presidente dell’Associazione Donna Attiva e Biagio Cigno presidente dell’associazione Antiracket e Anti Usura Liberi di Lavorare per concludere con l’intervento appassionato e commovente di Osas Egbon, presidente dell’associazione Donne di Benin City fondata nel 2016 da lei stessa, per sostenere, aiutare e redimere le donne nigeriane vittime della mafia nigeriana e costrette alla prostituzione e che conta allo stato attuale circa 45 ragazze, nella sede di Via Montevergini in uno spazio loro assegnato dal Comune di Palermo, il cui sindaco, Leoluca Orlando è attento, disponibile e partecipe a tutte le iniziative di integrazione sociale.

Numerose le domande poste dai ragazzi delle classi del liceo e dell’Istituto Margherita Navarra di Pioppo, che hanno assistito in rigoroso ed attento silenzio ed applaudito a più riprese agli interventi degli oratori con un’ovazione finale all’intervento di Osas Egbon.

E’ stato anche annunciato che domenica 24 novembre a San Giuseppe Jato, verrà inaugurata, alle ore 16, alla presenza delle autorità civili e religiose con la partecipazione del vescovo di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, la Casa di Accoglienza “Iyobosa (Dio Aiuta) da parte dell’associazione “Donne di Benin City di Osas Egbon.