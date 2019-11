Su Palermo torna il sole, temperature in aumento

PALERMO – Dopo giornate ventose e con pioggia sulla città di Palermo tornerà a splendere il sole. Infatti, da domani sul Mediterraneo occidentale si formerà una zona di Alta Pressione che tenderà a portare tempo stabile e soleggiato. Un po’ meno su alcune zone della Sicilia, dove persisterà della nuvolosità.

In queste ore diventa buona anche la visibilità. Questa mattina, infatti, era ben visibile dalla città di Palermo Capo Milazzo, assieme alle Isole Eolie e all’Etna. Tutto questo è simbolo del passaggio del fronte freddo che ha “pulito” l’atmosfera dal pulviscolo Africano, portato nei giorni scorsi dai venti di Scirocco.

In attenuazione anche i venti che nelle prossime ore diventeranno deboli di Maestrale. Le temperature, per via del Sole che riscalderà il suolo, tenderanno ad aumentare, ma lievemente. La massima prevista, infatti, sarà di 20 gradi.

Situazione un po’ diversa, invece quella di giovedì, dove al mattino avremo cieli prevalentemente soleggiati, con nubi in progressivo aumento a partire dal pomeriggio su gran parte della città senza portare precipitazioni.

Venti in rinforzo che porteranno a un lieve calo termico, anche se di lieve entità. La massima prevista sarà di 18 gradi.