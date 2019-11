Running Sicily Coppa Conad, la Marathon Monreale vince il trofeo

Concorso infermieri, esteso ai neo laureati in Scienze infermieristiche

Cronaca

PALERMO - Sarà riaperto il concorso per reclutare nuovi infermieri in Sicilia in modo da consentire la partecipazione anche dei neo laureati in Scienze infermieristiche. L’ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, inter..