Monreale: al via Art in Fashion, moda, arte, cultura e spettacolo

MONREALE – Si aprirà domenica 24 novembre alle ore ore 17,30 con una esposizione di opere di scultura e pittura nella Galleria d’Arte Civica Giuseppe Sciortino la manifestazione Art in Fashion, organizzata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Monreale in partnership con Eventi Cult – communication & marketing che da sempre ha creato i suoi progetti di moda assemblandoli all’Arte, perché la “Moda e’Arte e Arte è Moda”.

Anche questa volta l’ideatrice Francesca Burgio e il regista Roberto Capone hanno scelto una così prestigiosa location quale il Complesso Guglielmo II di Monreale per meglio rappresentare un evento di grande prestigio dove moda, arte, cultura e spettacolo sono legati insieme in una sintesi imprescindibile.

Nel corso della serata, alla quale presenzieranno il Sindaco Alberto Arcidiacono, l’Assessore alla Cultura e alle Attività produttive Giuseppe Pupella e il consulente Salvo Giangreco, e i rappresentanti dell’Associazione Commercianti di Monreale, verrà consegnato il premio alla carriera al professore Giuseppe La Bruna, scultore e direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Sarà presente l’Artista e ricercatore Filippo PANSECA. E’ prevista una performance dell’Ateneo danze dell’Ottocento di Patorna Giacinta. Alle 18.30 avrà inizio il Défilé di Moda durante il quale 30 modelle interpreteranno la moda di alcune aziende fornitrici della più alta fascia locale: Pacofrancisco Store, Hessian Passi e Passetti, Madì di Marzia di Gaetano e il brand emergente , Lemorè di Dora e Maria Mirabello con i suoi outfit di abiti di seta dipinti a mano.

Ospiti d’eccezione Serena Petralia, modella siciliana, seconda classificata a Miss Italia, indosserà alcuni prestigiosi outfit. Il couturier Giovanni Cannistrà presenterà la nuova collezione di haute couture, mentre chiuderà la sfilata la designer Grace by Grazia di Miceli con le capsule collection A/A Royal and Feathers e Constellattions.

Madrina della manifestazione Lorena Cacciatore, coprotagonista ultimo film con Bisio ”Se mi vuoi bene”. Sarà presente all’evento Giovanna Goglino, la baby modella che ha interpretato la bambola più intergenerazionale, internazionale e famosa del mondo testimonial ufficiale della pubblicità Mattel per la famosa “Barbie”.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti e solo su invito collegandosi nella pagina Facebook Eventi Cult – communication & marketing e cliccando su www.eventbrite.ito presso le Aziende parner del progetto La manifestazione sarà in diretta radiofonica e video streaming. L’evento sarà inserito su You Tube e Google+ e su tutti i maggiori canali social. Idea and concept : Francesca Burgio Regia: Roberto Capone L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune e sponsorizzata da aziende del territorio .