Salta giunto del viadotto, chiuso tratto della Palermo-Catania

Salta un giunto di un viadotto sulla A19 Palermo-Catania. Il tutto è accaduto sul viadotto Fiumetorto all’altezza dello svincolo per Termini Imerese, dove il giunto si è improvvisamente staccato dal suo asse.

Il tratto di autostrada è stato momentaneamente chiuso e presidiato dalle Forze dell’ordine e dall’Anas che sta effettuando delle verifiche per poi proseguire con la dovuta manutenzione del pezzo. La riapertura del tratto è prevista per domani, quando sarà stata ripristinata la porzione del giunto sufficientemente ampia da permettere la circolazione in almeno una delle due corsie.

Intanto fino alla riapertura, gli automobilisti verso Catania, saranno costretti ad imboccare lo svincolo per Termini Imerese, percorrendo la strada statale 113 Settentrionale Sicula, con possibilità di rientro sulla A19 subito dopo aver superato la zona industriale. Non è stato possibile istituire un doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Palermo, a causa di lavori già presenti in quel tratto.