Da domani torna lo Scirocco, maltempo in arrivo

Rispetto alla giornata precedente, oggi sulla città di Palermo è arrivato il “freddo” con venti moderati di Ponente. Come previsto sono arrivate a metà giornata anche le piogge, anche a carattere moderato.

Da questa sera i venti soffieranno di Libeccio e, infine, deboli-moderati di Scirocco, che per tutta la giornata di domani sarà ancora protagonista.

Questo è dovuto alla nuova perturbazione posizionata sul Golfo del Leone che richiamerà correnti meridionali che accentueranno, non di molto, un rialzo termico. La massima prevista, infatti, sarà di 18-20 gradi, con nuvolosità in progressivo aumento a partire dal pomeriggio.

Martedì, invece, l’avvicinamento del vortice depressionario porterà alla formazione di precipitazioni anche a carattere moderato sulla città di Palermo, dove non si esclude il possibile sviluppo di locali temporali nelle zone collinari. Le temperature massime resteranno tra i 19 e i 20 gradi.

In questo inizio settimana i mari non saranno particolarmente agitati, eccetto martedì, dove potranno raggiungere i 2 metri di altezza al largo di Trapani.

Anche se non vi è la certezza, mercoledì potrebbe generarsi una debole zona di Alta Pressione al centro del Mediterraneo garantendo tempo stabile e soleggiato, eccetto qualche residua pioggia per via dell’instabilità presente nell’atmosfera.