A Casa Cultura presentazione del libro “Itinerario gastronomico arabo-normanno”

MONREALE – Oggi pomeriggio alle ore 18.00 presso Casa Cultura Santa Caterina ci sarà la presentazione del libro di Carlo Di Franco “Itinerario gastronomico arabo-normanno”. Interverranno, oltre all’autore, gli assessori alla Pubblica Istruzione e ai Beni Culturali, Rosanna Giannetto e Ignazio Davì, e il presidente dell’associazione Mons Realis, Angelo Granà.

Il libro presenta un excursus completo e puntuale di tutte le pietanze della tradizione siciliana che sono state ereditate dalle dominazioni straniere. Dalle spezie, tra cui chiodi di garofano, cannella e zafferano, ai dolci con mandorle, pistacchi e miele degli Arabi, alle carni e pesci grigliate dei Normanni. Passando per la pasta condita con le verdure, come broccoli, tenerumi e finocchietto usati anche sotto forma di sformati tipici della Grecia o della Turchia. O ancora, il cous cous accompagnato da carne, verdure o pesce. Le citazioni, benché sommarie e solo a titolo di esempio, fanno facilmente comprendere quante siano in realtà le pietanze giunte ai nostri giorni e che abbiamo mutuato dai popoli che ci hanno dominato.

A completamento della ricca carrellata di pietanze prese in rassegna dall’autore, troviamo una serie di aneddoti che, tra storia e leggenda, offrono interessanti spunti e chiavi di lettura alternative sui cibi considerati i capisaldi della storia e della cultura gastronomica siciliana. A conclusione dei lavori ci sarà una piccola degustazione di biscotti tipici del territorio.