Un impianto sui tetti della Cattedrale la proteggerà dai fulmini

MONREALE - Con un'interrogazione, Mimmo Vittorino dei Popolari per Monreale chiederà, nel prossimo consiglio comunale, di affidare a tecnici esterni la definizione delle pratiche di condono edilizio. “Frettolosa e superficiale” l'ha def..

Un tunnel sottomarino a Palermo? Intanto muore l’entroterra con strade da terzo mondo

Cronaca

Il maltempo che ha colpito in questi giorni la Sicilia ha generato una massa enorme di polemiche sullo stato in cui versano le strade dell’entroterra siciliano. Le notizie trapelate in rete, sull’orlo della fake news, di un fantomatico tunnel a largo di Palermo che colleghi i due estremi del cap..