Schianto frontale in via Olio di lino, una donna in prognosi riservata

Un incidente frontale si è verificato questo pomeriggio tra Monreale e Palermo, in via Olio di lino. In seguito allo schianto sono rimaste gravemente ferite due donne alla guida delle due vetture.

A impattare frontalmente sono state una Skoda e una Seicento.

A riportare ferite più gravi è stata T. A. di 77 anni. La donna è stata trasferita d’urgenza in ospedale dove è stata ricoverata e la prognosi è riservata. L’altra donna, ferita in maniera lieve, è stata portata all’Ingrassia in codice giallo.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo.