Municipio blu a Monreale contro il Diabete (FOTO)

Anche Monreale aderisce all’appuntamento della Giornata Mondiale sul diabete e per questo il Palazzo di Città del Comune di Monreale per l’occasione si è tinto di Blu. Un gesto che va al di là del simbolico, una luce blu che si aggiunge ai numerosi Comuni che già da qualche anno aderiscono all’iniziativa.

Un gesto di solidarietà che il sindaco Arcidiacono ha voluto promuovere con tutta la sua amministrazione aderendo all’iniziativa lanciatab dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Siciliani),che per questa campagna di prevenzione, vuole sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione di questa malattia.

Un appuntamento che si rinnova di anno in anno presso le piazze di tutta Italia e che si dimostra vincente per intercettare in tempo eventuali casi di utenti che presentano patologie di pre diabete o cardiache.