Monreale, nominato il nuovo dirigente dell’area finanziaria, è Ignazio Tabone

MONREALE – È stato nominato il nuovo dirigente dell’Area Economica – finanziaria del Comune. Si tratta del dottore commercialista Ignazio Tabone, nominato dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono al termine della procedura pubblica in forza dell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali. L’incarico avrà decorrenza dal 25 novembre, da quando il nuovo dirigenze assumerà le funzioni dirigenziali dell’Area finanziaria e tributi, finora ricoperte dal Segretario Generale, Francesco Fragale.

Il dottore Ignazio Tabone proviene dal Comune di Villabate dove ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore finanze, tributi, servizi informativi e del patrimonio. Nell’individuazione del nuovo dirigente ha pesato il suo curriculum professionale, forte dell’espletamento delle funzioni apicali esercitate nel corso della sua ventennale attività lavorativa, oltre ad aver maturato notevoli competenze sia come docente di discipline giuridiche ed economiche che di direttore e coordinatore di gruppi di lavoro, in particolare nell’ambito dell’espletamento pluriennale delle funzioni di vice segretario generale del comune di Villabate.

L’amministrazione comunale ha ricercato nei candidati una marcata esperienza professionale maturata in altri enti locali proprio per avviare la predisposizione di provvedimenti finanziari di estrema importanza per il risanamento dell’Ente. La commissione esaminatrice presieduta,dal Segretario generale Francesco Fragale, composta dal dirigente comunale Maurizio Busacca e dal ragioniere dell’Area Gestione Risorse, Gianfranco La Bruna, nella qualità di segretario, ha tenuto conto delle specifiche esperienze maturate dai candidati.

Il sindaco Alberto Arcidiacono si dice certo che il nuovo dirigente potrà contribuire col suo bagaglio professionale ad individuare le migliori soluzioni per risanare la situazione finanziaria dell’Ente e definire al più presto il bilancio previsionale 2019.