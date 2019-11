Arrivano le porte in due classi della Guglielmo II, sono state donate da un’azienda monrealese

MONREALE – Iniziare l’anno scolastico in un’aula senza porte non sarà stato proprio il benvenuto che i piccoli delle due classi primarie della Guglielmo II si aspettavano.

A ridare decoro alle classi ha pensato la ditta “Mondo Ferro e Alluminio” che ha donato due porte all’istituto monrealese. Dopo aver preso le misure sono stati realizzati e montati gli ingressi. La ditta è l’azienda di famiglia dei genitori di due alunni che frequentano le classi da sistemare.

Le due classi fino a qualche tempo fa si trovavano al Badiella e da poco sono state trasferite nelle sede centrale che ha adibito ad aule i locali che erano utilizzati come magazzino. Purtroppo la scuola non dispone dei fondi necessari per affrontare le spese e i genitori hanno voluto fare fronte al problema.