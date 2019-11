Al Commissariato di Partinico un capo “ludopatico” inseguito dai creditori

Pieno di debiti e assillato dai creditori a causa del vizio del gioco. È la descrizione che fanno i pm di Pietro Tocco il Commissario della Polizia di Stato di Partinico arrestato assieme ad altri operatori di polizia nell’ambito dell’inchiesta con la quale si ipotizzano reati di peculato, abuso d’ufficio e concussione.

Nell’indagine coordinata dal sostituto procuratore Francesco Gualtieri sono coinvolti anche gli assistenti capo Giovanni Vitale e Vincenzo Manzella, il sovrintendente capo Fulvio Silvestri, l’ispettore capo Antonio Gaspare Di Giorgi e civili che avrebbero chiesto favori e vantaggi come Carmelo Fratello, Vincenzo Mantra e Salvatore Scianna. Coinvolte anche le tre guardie giurate Salvatore Davì, Daniele Di Maggio e Marcello De Luca.

Nell’ordinanza che ha disposto le misure cautelari per gli indagati emergono ulteriori particolari come la lunga serie di messaggi e telefonate di creditori che chiedevano a Tocco la restituzione di soldi prestati. Non bastavano dunque i due stipendi percepiti dall’uomo e dalla moglie Giuseppina Grillo e non bastavano perché il Commissario era considerato un ludopatico ma “grazie all’abilità di manipolatore – scrivono i pm – anziché saldare il dovuto, riesce sempre a prendere tempo” e intanto chiede in prestito altri soldi anche ad un cugino.