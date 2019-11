Uragano Mediterraneo sulla Sicilia? Allerta arancione su Palermo

Cresce l’allerta maltempo sulla Sicilia e su Palermo, dove da oggi pomeriggio la luminosità è drasticamente diminuita a causa dell’intensificarsi della nuvolosità che sta portando violente precipitazioni e temporali su molte zone del palermitano.

È anche estrema allerta per quanto riguarda la possibile formazione di un Medicane (ciclone mediterraneo) che attualmente è posizionato a nord dell’Africa, anche se si hanno delle incertezze sul suo sviluppo. “Si vede chiaramente l’occhio, ma non sappiamo il suo futuro, attendiamo aggiornamenti” dicono alcuni meteorologi.

Le proiezioni prevedono per domani la formazione di un vortice con un minimo depressionario di 985 hPa, al centro del Mar Tirreno, che porterà fortissime raffiche di vento, che solo su Palermo potrebbero toccare i 70km/h, mentre in altre zone della Sicilia si potranno toccare i 106km/h. Non mancheranno le piogge e i temporali che potrebbero risultare intensi.

Tutte le caratteristiche appena elencate sarebbero favorevoli alla formazione di un Medicane: venti forti, precipitazioni abbondanti e temporali, ed è per questo che cresce l’allerta per la formazione di questo “mostro”.

La Protezione Civile, proprio in queste ore, ha disposto per tutta la giornata di domani un’allerta arancione per la città di Palermo per il rischio di forti venti e temporali, mentre nella Sicilia orientale è stata emanata un’allerta rossa.

Domani si consiglia quindi di prestare maggiore prudenza per evitare incidenti dovuti al maltempo.

