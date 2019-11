Volley, vince ancora la Primula nel campionato Coppa Palermo di Seconda Divisione

MONREALE – Continua a vincere la Primula che nella seconda giornata della Coppa Palermo di Seconda Divisione ha affrontato in trasferta il Volley Palermo imponendosi per 3-1.

Tutto facile per le ragazze di coach Augello che hanno vinto il primo set in scioltezza per 10-25.

Tuttavia il gruppo, forse sottovalutando gli avversari, ha subìto la reazione delle padrone di casa, che nella seconda frazione hanno imposto il loro gioco, aggiudicandosi il set per 25-9.

Al terzo set, le primuline sono entrate in campo concentrate e grintose e hanno ripreso il controllo del gioco, imponendosi per 17-25.

Stesso copione nel quarto e ultimo set, vinto dalla compagine monrealese per 13-25.

Meritata vittoria della Primula che sabato 21 dicembre ospiterà in casa la New Gica.

La prossima settimana, assai densa di impegni, partiranno anche i campionati Under 18 con gara 1 martedi in trasferta a Petralia contro la Salusport; mentre venerdi partirà il campionato Under 16 con la prima gara in casa contro Sala Altofonte.

Sabato Prossimo alle 17:00, infine, avrà inizio il campionato della Serie D con la prima gara in casa contro Caos Clan di Mazara Del Vallo.