Perché dovresti investire in criptovaluta nel 2020

Investire in criptovalute è molto importante perché dà la possibilità di entrare a far parte di un mercato finanziario molto delicato e sicuramente, in crescita. Prima di iniziare però lanciarsi in questo delicato settore, è opportuno capire che cosa si ha davanti e quali sono le possibilità di questo ambito.

Le piattaforme Exchange di criptovalute vanno scelte con molta cura e quindi, è importante magari riferirsi a realtà come Bitvavo, che permettono di scambiare, vendere ed acquistare monete in modo tale da riuscire a trarne vantaggio.

Inoltre, si è capito fin da subito quali sono le possibilità che questo mondo apre con commissioni basse, in modo semplici ed attraverso pochissimi investimenti, entrare nel mondo del mercato finanziario delle criptovalute, permetterà di avere tanti vantaggi. Quali sono questi vantaggi? Vediamo nel dettaglio perché conviene investire sulle criptovalute.

Investire sulle criptovalute, perché conviene

L’investimento sulle criptovalute su piattaforme finanziarie come Bitvavo è molto importante perché dà una serie di vantaggi. Innanzitutto, investire sulle Ethereum, Litecoin, oppure Bitcoin permette di accrescere il prezzo rispetto a quello che è l’acquisto.

Basti pensare che ad esempio, nel mercato delle criptovalute, ad aprile 2019 il Bitcoin è raggiunto il valore di 5 mila euro. Ma tra gli altri vantaggi, c’è da capire che il guadagno può essere davvero immediato e la capitalizzazione del mercato viene fatta anche da criptovalute diverse da quelle più famose. Un altro vantaggio sta nel potenziale di crescita.

C’è da dire infatti, che le criptovalute nel corso dei prossimi anni, tenderanno ad avere un boom economico, secondo quelle che sono le stime del mercato. Oggi giorno, la capitalizzazione di mercato relativa al mondo dei Bitcoin e altre, arriva a circa 170 miliardi di dollari che è molto più da quelle che sono le banconote che invece circolano nel mondo.

Eì evidente che questa crescita, nonché con quella che è la diffusione che sta arrivando anche nel quotidiano, non potrà che avere effetti positivi anche in termini economici. Le quotazioni delle criptovalute sono destinate a crescere nel corso del 2020.

Come scegliere le migliori piattaforme per il trading di criptovalute

Per investire nel trading delle criptovalute è necessario scegliere delle piattaforme che saranno in grado di gestire quelle che sono le vostre potenzialità dal punto di vista economico, legato al mercato economico finanziario delle criptovalute.

Tra queste vi sono Bitvavo, che ha dei costi davvero molto bassi e che perciò dà l’occasione di poter ottenere fin da subito dei vantaggi, muovendosi con la competenza di chi conosce bene questo settore e in che modo muoversi. La scelta della piattaforma perciò è molto importante ed è anche necessaria, proprio come gli altri mercati del trading.

Inoltre, investire nelle criptovalute ha un vantaggio fondamentale e che non è in ultimo: tale moneta digitale, va sottolineato che permette di pagare meno tasse, rispetto invece, ad altri investimenti.

Questo guadagno può essere considerato al netto, e di conseguenza, sarà più facile riuscire a raggiungere una quota soddisfacente da un punto di vista economico finanziario, in termini di introiti.