Forte maltempo in arrivo a Palermo, vento e pioggia protagonisti

La settimana si aprirà con il forte maltempo. Sono queste le previsioni, e i modelli matematici prevedono forti piogge, temporali e vento per le prossime 48 ore sulla città di Palermo. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cosa succederà:

Nella giornata di domani si attende per lo più nuvolosità che andrà in progressivo aumento nel corso della giornata, portando alla formazione di temporali e piogge moderate su tutta la città. La situazione non cambierà nel corso della sera e della notte con continue precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 23 gradi di massima con venti moderati di Scirocco.

La giornata di martedì, invece, sarà caratterizzata per lo più dai forti venti di Mezzogiorno che potrebbero causare non pochi problemi alla mobilità cittadina, mentre le piogge saranno destinate a diminuire. I venti poi tenderanno a diminuire nel corso della sera quando soffieranno moderati di Scirocco. Si segnalano inoltre mari agitati o mossi al largo di Palermo con onde che potrebbero raggiungere i 2 metri di altezza.

Per la giornata di mercoledì si prevede un ulteriore peggioramento, ma vi daremo ulteriori aggiornamenti.