Fashion Show, le acconciature di Lo Coco per le 50 modelle in passerella

PALERMO – Acciaio e vetro, sensazione di freddo. È questa la scenografia che si presenterà domenica 10 novembre all’interno dell’hangar dell’Audi Zentrum in Via Regione Siciliana.

Palemo Moda Fashion Show è la IV edizione della collezione moda A/I 2020. Dalle ore 18,00, le cinquanta modelle sfileranno su trentacinque metri di passerella nera lucida, i capi e gli accessori di quattordici aziende prestigiose. Tra queste: Max Mara di Carolina Malipiero Via Sciuti, Luan, Intimo D’..aMare, A Quattordici, Blue Sand, Le Gi di Valentino, P.A.R.OS.H., Loredana Natalè, Paolè di Paola Filippone, Graziella & Braccialini Scalia Group, Il Centrottico Pisciotta, Irma Fiorentino, Pienegonde, Qui Quo Qua, Essepi Gioielli e Ducati Palermo. L’ organizzazione della sfilata è del direttore artistico Luca Lo Bosco.

L’estro creativo delle acconciature delle cinquanta modelle sarà affidato, come sempre, alla squadra coordinata da Salvo Lo Coco. La sua esperienza ventennale nel campo della moda, per ultima la partecipazione alla Milano Fashion Week, porta il monrealese ad essere presente, come Hair Stylist, nelle sfilate più importanti che si svolgono a Palermo. Sempre pronta ad affiancarlo è la sua squadra di professionisti, facente parte del gruppo Visione Italiana: Benedetta Sanfilippo, Franco Lo Coco, Marco Gigante, Margherita Valenza, Caterina Di Miceli, Cristina Lo Coco, Virginia Alfonso, Marzia Lupo, Morena Segreto, Pamela Greco, Loredana Trapani, Eduardo Iannelli, Salvo Arcara e Salvo Giaccone. Questi sono i nomi di tutti coloro che, dietro le quinte, si esibiranno per le creazioni che renderanno al top le meravigliose modelle e le hostess che accoglieranno gli ottocento ospiti.

Il make- up verrà curato dalla squadra della scuola Mua Lab. La fusione di tutte queste maestranze, crea una squadra invincibile.