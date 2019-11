Volley, la Primula vince la prima partita del campionato Under 14

MONREALE – Tutto facile per le ragazze della Primula alla partita di esordio del campionato Under 14.

La formazione di coach Augello ha disputato un’ottima gara, imponendosi sulla Smile Group di Palermo con un secco 3-0.

Partenza sprint per le primuline, che al Veneziano hanno condotto in tutta tranquillità il primo set, terminato per 25-14.

Le ospiti hanno accennato una timida reazione nella prima frazione del secondo set, ma le padroni di casa non hanno mollato e si sono aggiudicate il set con il punteggio di 25-16.

Il terzo set è stato a senso unico e si è chiuso con il risultato vincente di 25-14.

La Primula ha meritatamente vinto la prima partita del campionato Under 14 che si protrarrà sino a metà marzo.

La seconda di campionato si giocherà il 29 novembre, sempre in casa, contro lo Sportisola.