Campionato Italiano under 17 di Pesistica, medaglia d’argento a Virginia Matranga

Dall’autobus di Rosa Parks a quello di Alessandria: scene di ordinaria intolleranza

Cronaca

Molti sconoscono la storia di Rosa Parks, la sarta statunitense di colore che, stanca dopo una lunga giornata di lavoro, si rifiutò di alzarsi dal posto che aveva occupato, in un autobus riservato ai bianchi. Per tale ferma e legittima opposizione venne arrestata e messa in prigione.