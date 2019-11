Arriverà a Palermo la nuova MSC Grandiosa, ospitare più di 6.300 crocieristi: oggi il battesimo con Sophia Loren

La tanto attesa Msc Grandiosa è stata completata dai cantieri francesi di STX Nazaire e sarà battezzata questa sera ad Amburgo. Tra i presenti ci saranno Sophia Loren, la madrina della nave e Michelle Hunziker che presenterà l’evento.

La Msc Grandiosa è la nave dotata delle più avanzate tecnologie ambientali disponibili al mondo, in grado di stabilire nuovi standard nel campo dell’ecologia e dell’ambiente marittimo. Dopo il battesimo la nave sarà pronta a salpare verso l’Italia, dove sarà impiegata per l’intera stagione 2020 in crociere settimanali che faranno tappa nei principali porti della Penisola.

La nuova unità sarà in grado di ospitare più di 6.300 crocieristi ed è equipaggiata per ridurre le emissioni e migliorare le prestazioni ambientali che avvengono sia a mare che a terra attraverso i fumi. La nave, quindi, arriverà nel porto di Genova il prossimo 22 novembre per iniziare la sua stagione inaugurale con crociere di sette notti nel Mediterraneo Occidentale e le principali tappe saranno: Civitavecchia, Palermo, La Valletta, Barcellona e Marsiglia.

A bordo della nave i passeggeri possono trovare moltissime attività adatte per soddisfare ogni esigenza e desiderio, comunicano da Msc, con due nuovi spettacoli del “Cirque du Soleil at Sea” creato esclusivamente per i passeggeri di Msc crociere.

A bordo vi saranno ristoranti tematici dove saranno proposte specialità culinarie internazionali, luoghi di incontro, shopping center e la mostra d’arte sul mare che ospita 26 incisioni della serie Danse Dessin di Edgar Degas. Saranno presenti, poi, aree dedicate ai bambini che sono state create in collaborazione con Chicco e Lego.

In ogni cabina, ogni passeggero avrà a disposizione la propria assistente virtuale “Zoe”.

Ad Amburgo la nave è stata protagonista di uno spettacolo coinvolgente di luci, realizzato al Blue Port. Spettacolari illuminazioni hanno illuminato il porto con i colori che richiamano il mare e il momento più emozionante della serata sarà il taglio del nastro per mano di Sophia Loren, la madrina, con uno spettacolo pirotecnico e la cena di gala per gli oltre 5 mila ospiti della serata.