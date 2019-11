30 kg di hashish in auto: arrestato corriere della droga

È stato arrestato in flagranza di reato con circa 30 kg di hashish mentre percorreva l’Autostrada A/19 in direzione Palermo.

Si tratta di Furitano Antonino, palermitano 58enne della Kalsa, beccato dai poliziotti della Squadra Mobile, con l’ausilio degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

All’interno della sua auto, sono stati trovati, sotto i sedili anteriori, anche 30 confezioni di Hashish, sigillate con nastro adesivo da imballaggio, ciascuna delle quali contenente 10 panetti da 100 grammi cadauno, per un peso complessivo di circa 30 kg. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 70.000 Euro.

L’uomo aveva attirato l’attenzione degli agenti della Squadra Mobile, impegnati in specifici servizi di controllo in abiti civili e con auto civette, nei pressi del casello autostradale di Buonfornello, per l’andatura sospetta.

A questo punto sono intervenuti gli agenti della sezione “Antidroga” della Squadra Mobile che, con l’ausilio dei colleghi della Polstrada, hanno bloccato l’autovettura. Il sospetto è aumentato per l’atteggiamento particolarmente nervoso assunto dal conducente del veicolo e per le poco plausibili argomentazioni fornite in ordine alle ragioni della sua presenza in quel luogo, ovvero quella di essere di ritorno dalla Campania per motivi personali.

Furitano, inoltre, viaggiava con la patente scaduta da diversi anni. A questo punto è stato condotto presso gli uffici della Squadra Mobile, dove il suo mezzo è stato sottoposto ad un’accurata perquisizione.

Il cane poliziotto antidroga della Questura “Asko” già nelle prime fasi delle attività di controllo aveva segnalato ripetutamente la presenza di sostanze stupefacenti sul veicolo, in particolare in prossimità dei vani posti immediatamente sotto i sedili anteriori.

Scoperti i circa 30 kg di hashish, Furitano è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli, oltre che sanzionato anche per guida senza patente, mentre lo stupefacente è stato sequestrato, assieme al veicolo su cui viaggiava.