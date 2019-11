Monreale, Organismo Indipendente di Valutazione: otto gli ammessi ma sei con riserva

MONREALE – È stato formato l’elenco provvisorio dei candidati per l’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Monreale. Gli ammessi, al momento, sono due: Maurizio Miliziano e Cavalli Alessandro. I due selezionati risultano aver inviato le domande in conformità a quanto richiesto dall’avviso emesso dal comune.

Otto partecipanti in tutto ma sei di loro sono stati ammessi con riserva, per mancanza della documentazione inviata che dovranno integrare per partecipare al colloquio. Si tratta di Giovanna Iacono, Lucantonio Cataliotti Del Grano, Claudio Alongi e Antonino Sciacchitano. Giuseppe Giammona e Simona Marano, invece, sono stati esclusi perchè non erano in possesso dei requisiti richiesti.

La Commissione era formata dal segretario generale Francesco Fragale, dell’Ing. Maurizio Busacca e del Ragioniere Pietro Caracci.

Nel Palazzo di Città, il 15 novembre, si svolgerà il colloquio previsto dalla selezione. I componenti che verranno nominati saranno impegnati per il triennio 2019/2021.

Il compenso annuo previsto per l’intero organismo è pari a €10.000,00. Al Presidente andranno 4.000,00 euro e 3.000,00 a ciascuno dei tre componenti.