Sarajevo Championship, Sofia Intravaia e Laura Lo Biondo quinte nella classifica mondiale

MONREALE – La World Latin incassa la vittoria ai Campionati mondiali che si sono svolti a Sarajevo dal 30 ottobre al 2 novembre.

Le medaglie sono state assegnate all’Ido World Latin Show e Synchro Dance Champion ship, dove le atlete monrealesi Sofia Intravaia e Laura Lo Biondo hanno rappresentato l’Italia, con altri connazionali, arrivando due volte in finale nel duo “The cats”. Inoltre, le due ragazze nella classifica mondiale si sono piazzate quinte.

“Arrivare in un classifica mondiale è un orgoglio – commenta la World Latin – i maestri Mirco e Sharon Cardì e Fanara sono fieri delle loro atlete e del risultato ottenuto, nonostante sia la prima volta che competono in una gara a livello mondiale. Il duro lavoro – proseguono – ripaga sempre non bisogna mai mollare e adesso si preparano per i Campionati assoluti”.