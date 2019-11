Motocross, Samuele Lo Presti tra i vincitori della seconda tappa di Corleone

MONREALE – Dopo la tappa in contrada Nicolosi a Corleone, il 30 novembre a Partanna si disputerà la terza gara del Campionato interprovinciale Palermo-Trapani di Enduro Sprint, organizzata dal Motoclub Enduro Valle del Sosio di Alberto Sala, in collaborazione con la Mx Lionheart di Giovanni Governali. È il primo memorial per Alfredo Riolo.

Nella tappa di Corleone tra i vincitori il quattordicenne monrealese Samuele Lo Presti, che ha vinto la classe 125 su husqvarna. Partanna sarà decisiva per il ragazzo, perché si deciderà la classifica finale al momento in testa alla classifica 125 cc. Per Lo Presti basterebbe anche a un quarto posto per vincere il campionato, il prossimo anno punta al regionale e italiano minienduro. Il giovane centauro da anni tiene alto il nome della cittadina tra le due ruote motoristiche.