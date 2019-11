Monreale, il “Grande fratello dei rifiuti” miete le sue prime vittime e partono le multe

Piovono multe a Monreale nei confronti dei furbetti del sacchetto. Sono già state recapitate le prime sanzioni, frutto della task force avviata dall’amministrazione comunale per combattere il conferimento selvaggio di rifiuti nel territorio.

“Il decoro della città, e in particolare del centro storico – afferma il sindaco Alberto Arcidiacono in una nota -, deve essere una priorità di tutta la popolazione. Per questo motivo è indispensabile che chi non rispetta le regole sia sanzionato: l’attenzione per il bene comune è la base per un rilancio di Monreale”

In queste ore, come detto, si stanno notificando le prime multe per l’abbandono di rifiuti ad opera della Polizia Municipale. Sono diversi i cittadini sorpresi ad abbandonare i propri sacchetti nonostante nei mesi scorsi fosse già stata avviata una campagna di sensibilizzazione ed fossero state elevate delle multe.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, dove sono apposti i relativi cartelli “Zona video sorvegliata” presenti in diverse zone del territorio sono state identificate altri cittadini che continuano a commettere le infrazioni, permettendo al corpo di Polizia Municipale di effettuare le sanzioni previste che prevedono il pagamento di importi fino a 600 euro per chi non conferisce correttamente o abbandona i rifiuti. Negli uffici, intanto, si esaminano altre immagini dei filmati delle telecamere per identificare altri trasgressori. I nastri sono del mese di ottobre. “Mi sembra doveroso ringraziare tutti quelli che hanno permesso di arrivare a questo importante risultato – ha concluso Alberto Arcidiacono – mi riferisco a chi con meticolosa attenzione vigila e segnala in tempo reale abbandoni di rifiuti”.