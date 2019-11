Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, a Monreale la commemorazione dei caduti in guerra

MONREALE – Cerimonia commemorativa in occasione della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale questa mattina al Comune di Monreale, presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono e dal presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia che insieme alle autorità civili e militari ha deposto una corona di alloro dinanzi al monumento ai caduti di tutte le guerre di Piazza San Castrense. Nel corso della cerimonia l’arcivescovo Michele Pennisi ha recitato una preghiera.

“Questa celebrazione è molto importante – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono- ed è molto sentita, si tratta dell’unica festa nazionale che sia stata celebrata dall’Italia prima, durante e dopo il fascismo. Bisogna mantenere sempre vivo il ricordo e onorare chi ha sacrificato la propria vita per la Patria, dando rilevanza a una giornata di grande valore e di grande amore. “È nostro dovere celebrare la festa dell’Unita nazionale – ha aggiunto il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia – per rendere omaggio alle nostre forze armate e ai caduti affinché il loro sacrificio sia esempio per tutti noi e per le nuove generazioni “.

Il monumento ai caduti monrealesi della prima guerra mondiale, che si trova a Piazza San Castrense, è stato realizzato dall’artista Giovanni Rutelli tra 1919 e il 1922, la base è di Matranga, scultore monrealese. Il monumento che originariamente si trovava nella Chiesa di San Gaetano in piazza Vittorio Veneto, è stato spostato nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù e poi nella piazzetta San Castrense, dove si trova adesso.