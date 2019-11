“Educare con le favole”, laboratorio di lettura per bambini e nonni nella Biblioteca “Ludovico II De Torres”

MONREALE – La Biblioteca “Ludovico II De Torres” del Seminario Arcivescovile di Monreale, in collaborazione con l’Ente per le Opere di Religione e Culto dell’Arcidiocesi di Monreale, promuovono il primo ciclo d’incontri ‘Educare con le favole’, con lo scopo di guidare i bambini alla scoperta della lettura insieme ai loro nonni.

Si tratta di un laboratorio di lettura per bambini da 6 a 10 anni e per i loro nonni anche se non sarà una semplice lettura di testi, perché attraverso la scelta di alcuni libri, si vogliono coinvolgere i più piccoli in modo educativo e divertente alla lettura, trascorrendo un’oretta e mezza tra letture animate e giochi tematici.

Il primo laboratorio creativo di lettura è con “Le favole di Esòpo”, sabato 9 Novembre dalle ore 16 alle 17.30. Per info, costi e prenotazioni contattare i numeri 388.6220345 (Valeria) 388.6983954 (Marzia), entro il 7 Novembre. Il costo è di € 7, che include anche un biglietto omaggio per la visita del Museo diocesano.

Alla fine di Ottobre l’iniziativa #ioleggoperché ha voluto rilanciare l’importanza dei libri e della lettura. “Non c’è cultura – ha detto il ministro dell’Istruzione – non c’è crescita, non c’è libertà senza libri… la biblioteca non è un magazzino di testi polverosi, ma è uno spazio vivo che raccoglie stimoli, conoscenze, strumenti per imparare, capire, pensare. E proprio perché è uno spazio vivo, la biblioteca può e deve uscire dal confine della scuola e diventare un punto di riferimento per i ragazzi nei tanti luoghi d’incontro fuori dalla scuola. Ho un sogno: dove c’è un ragazzo ci deve essere un libro”.