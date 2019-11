Altofonte, realizzato il progetto per il nuovo centro raccolta rifiuti, sorgerà nell’area artigianale

ALTOFONTE – Potrebbe nascere a breve il nuovo centro di raccolta dei rifiuti nel comune palermitano. Ne è stato infatti realizzato il progetto dall’Ufficio speciale che opera a Palazzo Orleans.

L’amministrazione comunale di Altofonte aveva stipulato una apposita convenzione con la struttura istituita presso la presidenza della Regione.

Identificata l’area che ospiterà la struttura. Verrà edificata nell’area artigianale, direttamente confinante con la strada intercomunale denominata via Ferrovia Est, e avrà un ingresso diretto e indipendente.

Per avviare l’opera sarà adesso necessario il placet del dipartimento Rifiuti.

“Prende sempre più corpo – sostiene il governatore Musumeci – l’assistenza che la Regione fornisce a tutti quegli enti locali che rischiano, per la mancanza di risorse e di un adeguato team tecnico, di rinunciare a interventi indispensabili per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini o, come in questo caso, per dotarsi di infrastrutture obbligatorie”.

“Stiamo sbloccando procedure rimaste ingolfate per anni e stiamo aprendo decine di nuovi cantieri”, spiega il Presidente della regione, nell’esprimere un plauso l’ufficio speciale messo su appositamente.

Musumeci conferma che sarà comunque necessario rivolgersi a a professionisti esterni per far fronte alla gran mole di progetti e di opere pubbliche ancora da realizzare.