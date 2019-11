Non risponde ai parenti e i Vigili del fuoco entrano dalla finestra, ma la donna stava solo dormendo (VIDEO)

PALERMO – La notte di Halloween si apre con questo fatto un po’ bizzarro.

Il tutto è successo intorno alle 17:45 di ieri, in via Re Enzo, quando una donna, presumibilmente anziana e sola in casa, non avrebbe più risposto né al telefono né al citofono.

I parenti della donna si sono subito allarmati e hanno allertato i Vigili del Fuoco che, intervenuti dopo dieci minuti circa, hanno raggiunto l’abitazione dall’esterno con l’ausilio di un’autoscala.

donna sola in casa non risponde ai parenti, irrompono i VVFF donna sola in casa non risponde ai parenti, irrompono i VVFF Publiée par FiloDiretto Monreale sur Jeudi 31 octobre 2019

Per entrare nell’abitazione sita al quinto piano dell’edificio hanno dovuto forzare con un piede di porco le serrande. A quel punto hanno fatto ingresso nell’appartamento. Nel frattempo è arrivata un’ambulanza che, allertata dai pompieri, ha subito verificato le condizioni di salute della donna.

I paramedici hanno controllato i parametri vitali della donna e hanno appurato che la stessa riversa in buone condizioni di salute. La signora per fortuna stava solo dormendo, dicono i “vigili del fuoco” e quindi non è accaduto nulla di grave.

Tanta la folla di curiosi fuori dall’edificio, per capire cosa fosse successo, ma per fortuna tutto è bene ciò che finisce bene.