“Armi Santi”, la festa dei Morti a Villa Filippina, tra tradizione e modernità

PALERMO – È stato inaugurato ieri sera, presso lo splendido parco di Villa Filippina a Palermo, “Armi Santi”, ovvero la seconda edizione della festa comunemente chiamata della “Fiera dei morti”, ma in una veste riveduta.

Essa, infatti, ingloba ciò che nella versione moderna, oserei dire, filtrata da una utenza che è sempre più attenta ai cambiamenti sociali, si sta cercando di portare avanti; parliamo di tradizioni che si accostano, però, alle rispettive sfaccettature moderne del culto dei morti, traendo spunto da una società che si proietta verso l’assoluta globalizzazione non solo intrinsecamente sull’aspetto materiale, ma anche possiamo benissimo dire riguardo la sfera spirituale.

Ed è per questo che ho voluto intervistare l’organizzatore dell’evento, Luca Tumminia, che ci ha delucidato sul come e perché si è dato luogo a questa seconda edizione con tutte le sue novità.

““Armi Santi” è un progetto che si sviluppa a Villa Filippina e che noi già abbiamo portato avanti qualche anno fa; è un momento in cui si cerca di unire la tradizione e la contemporaneità; la Tradizione è qualcosa che negli anni si è andata un po’ perdendo in questo, ormai, mondo globalizzato e, quindi, inseriamo all’interno delle aree specifiche dove, comunque, cerchiamo di accontentare i vari target di persone.

La festa dei morti, inaugurata qualche anno fa, si è evoluta in “Armi Santi”, citazione ad una famosa poesia legata alla festa dei morti di Palermo; l’anno scorso abbiamo inaugurato la prima edizione avendo avuto un grossissimo riscontro. Pertanto, quest’anno l’abbiamo voluta replicare migliorandola.

Sopratutto affrontando tante altre tematiche molto interessanti: dall’area tradizionale con i vari biscotti dei morti, la frutta martorana, la pupaccena, all’area laboratori per bambini, con giocattoli, mi preme dire, in quanto noi ci occupiamo di artigianato, fatti artigianalmente in legno.

“Armi Santi”è un evento nell’evento, ovvero, abbiamo anche l’aria cosplay e games, dove vi sono i cosplayer (i ragazzi che attraverso“i contest” si vestono a tema supereroistico, manga o indossano costumi dei personaggi più in voga dei videogiochi della play station o x box), ma vi sono anche gli stand dell’area videogiochi e fumetti.

Fa da cornice il parco Villa Filippina, con la collaborazione che noi già da anni portiamo avanti col Dott. Barrale e la moglie Lisa Cosentino che gestiscono all’interno il “Planetario”, l’unico esistente nella Sicilia occidentale, e dove c’è un’aria ludica per bambini con area Gonfiabile, Mini golf, le drift bike costituite da moto elettriche per bambini da 4 a 12 anni. Quindi qualcosa che ci permette di associare la tradizione a questa modernità della festa di Halloween senza scontentare nessuno”.

All’interno delle settecentesche mura della villa, sotto i portici, sono allestiti diversi spazi espositivi dove il pubblico potrà vedere, scegliere e acquistare tanti oggetti artigianali, unici e particolari, come ceramiche dipinte a mano, monili e oggetti fatti a maglia, borse e tanti oggetti da collezione.

Che aspettate! Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le età. La festa di Halloween e dei morti, quest’anno, vi dà un appuntamento in una veste moderna, innovativa, a Villa Filippina da giovedì 31 Ottobre, dalle 16 alle 24, venerdì 1 e sabato 2, dalle 10 alle 24, e domenica 3 Novembre, dalle 10 alle 20.