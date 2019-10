Monreale, Bartolo Belmonte nominato Coordinatore Cittadino pro tempore del Circolo della Lega dei Meridionali

MONREALE – Bartolo Belmonte è stato nominato Coordinatore Cittadino pro tempore del Circolo della Lega dei Meridionali per la città di Monreale. Il mandato avrà durata di un anno.

I Circoli della Lega dei Meridionali nascono nel gennaio 2019 per portare nel Sud Italia le idee di governo realizzata dalla Lega nel Nord paese.

Sono costituiti in forma di associazioni non riconosciute e – si legge nel sito – hanno come obiettivo quello di aggregare, intorno ai valori del buon governo, della legalità e del diritto al lavoro, tutti i meridionali che vivono nel meridione d’Italia e dovunque ci siano comunità di emigranti, o discendenti dei migranti di meridionali, in Italia, in Europa e nel mondo.

Nelle recenti consultazioni elettorali i circoli hanno sostenuto i candidati della Lega di Matteo Salvini.

Il Presidente è Salvatore Albelice, il coordinatore Provinciale Giovanni Gallina.