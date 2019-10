Forti piogge per il ponte di Ognissanti, da sabato venti in rinforzo su Palermo

Dopo la breve tregua di oggi, in cui si è verificato un lieve rialzo termico con tempo stabile e soleggiato, nelle prossime ore la città di Palermo dovrà fare nuovamente i conti con il maltempo.

Infatti, già a partire dalle 2:00 di questa notte, sul Tirreno, si formerà un vortice depressionario, che porterà per tutta la giornata di domani abbondanti precipitazioni con possibili fenomeni temporaleschi.

Le temperature saranno in lieve calo sulla città a causa del fronte instabile che richiamerà correnti fredde dal nord Europa. Le massime, infatti, toccheranno i 19 gradi, con venti deboli, eccetto improvvise raffiche, e mari poco mossi.

Per il weekend, invece, è previsto un lieve miglioramento. La giornata di sabato sarà in generale nuvolosa con possibili precipitazioni. Le temperature saranno in lieve rialzo termico a causa di un vortice depressionario posizionato sul Nord Europa che richiamerà aria calda dall’Africa. Mari da calmi a poco mossi.

Domenica, invece, la giornata sarà molto ventosa e nuvolosa. I venti di Libeccio, richiamati dalla depressione Nord-Europea, porteranno su Palermo raffiche fino a 70km/h. Questo ne causerà un notevole rialzo termico con punte di 26 gradi di massima.

Dunque ci attende un ponte dei morti perturbato, di certo non adatto per andarsi a fare una passeggiata in montagna o al mare.