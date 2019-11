Il comune vince nelle aule di Tribunale e risparmia più di 111.000 €

MONREALE – Il comune di Monreale si è aggiudicato un’importante vittoria nelle aule del Tribunale di Palermo che comporterà un risparmio di ben oltre (considerando interessi moratori ed anatocistici nonchè spese legali) € 111.000,00 per le casse dell’ente.

Il giudice Monica Montante ha infatti dato ragione al Comune di Monreale nell’opposizione presentata contro il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Palermo nel giugno 2017, per 111.779,85 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio).

Il procedimento era stato avviato dalla BFF (Banca Farmafactoring) S.p.A. di Roma, la società di recupero crediti che aveva acquistato il credito vantato da ENI SPA nei confronti del Comune di Monreale per una fornitura di gas mai saldata.

Il decreto emesso dal Tribunale di Palermo ingiungeva all’ente il pagamento alla BFF SpA della somma di € 111.779,85 oggetto di fatturazione (oltre interessi e spese del procedimento monitorio).

Il comune, rappresentato dall’avvocato Andrea Rizzo, si era opposto al decreto ingiuntivo ottenendo solamente ieri la revoca, dopo un processo durato tre anni.

La BFF S.p.A., rappresentata in questo processo dagli avv.ti Prof. Sciumè e Meroni del Foro di Milano, nel 2017 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo sulla scorta dell’estratto autentico delle scritture contabili, nel quale sono annotate le fatture relative alle forniture di energia eseguite in favore del Comune di Monreale. Invece – si legge nella sentenza di ieri – i contratti conclusi dallo Stato e, come in questo caso, dagli enti locali, per legge richiedono la forma scritta (“ad substantiam”). Per il giudice le sole fatture non sarebbero state sufficienti a provare il contratto di fornitura del servizio.

La BFF è stata condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal Comune Monreale, liquidate in € 9.785,00 per compenso professionale, oltre ad € 405,50 per esborsi, rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

