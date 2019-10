Corleone, sarà intitolata al dottor Liotta la sede della Protezione Civile

CORLEONE – Convocato per il prossimo 3 novembre, alle ore 10 presso la Sala “B. Verro” del Palazzo di Città, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. “La convocazione nella data del 3 novembre – spiega il Presidente del Consiglio Pio Siragusa – nasce dal desiderio e dal dovere istituzionale di ricordare due grandi uomini”. Infatti, durante la seduta saranno commemorati il dottor Giuseppe Liotta e Bernardino Verro.

“Due figure – dichiara Siragusa – che, sebbene lontane l’una dall’altra per essere vissute in momenti storici diversi, hanno in comune l’aver sacrificato la propria vita in nome di nobili ideali e per il bene del nostro territorio. Entrambi caduti l’uno per mano mafiosa, l’altro a causa di una grave calamità naturale, nel giorno del 3 novembre”.

La prima figura che sarà ricordata è quella del dottore Giuseppe Liotta che ha perso la vita nel tentativo di raggiungere con la sua autovettura l’Ospedale di Corleone dove prestava servizio come Medico Pediatra e che invece è rimasto vittima dall’alluvione che ha colpito Corleone appena un anno fa. “A lui – afferma il presidente del consiglio – proporremo di dedicare l’ufficio del Centro Operativo Comunale di Via S. Lucia, proprio l’ufficio di Protezione Civile che gestisce le emergenze e i soccorsi per il Comune”.

Nel ricordo di Bernardino Verro, l’Amministrazione destinerà i locali, in via di ristrutturazione, dove era un tempo la sede del Movimento Contadino, di cui Verro fu dirigente regionale e promotore. “La proposta – spiega Siragusa – che i Consiglieri porteranno in aula è quella di dare in comodato d’uso i locali ad una Associazione, di cui il Comune sarà socio principale insieme all’Università degli Studi di Palermo, i Sindacati operanti sul territorio, la Lega Cooperative, le scuole di Corleone e l’associazionismo della città, al fine di garantire una più ampia fruizione da parte della collettività e favorire il trasferimento degli ideali del nostro concittadino Bernardino Verro e del movimento contadino da lui guidato alle nuove generazioni”.