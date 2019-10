Commemorazione dei defunti: cimiteri aperti. Tutti gli orari

MONREALE – In occasione della commemorazione dei defunti e della particolare affluenza di pubblico nelle zone del cimitero, il comune di Monreale ha studiato un particolare piano traffico che riguarderà le aree più prossime al cimitero comunale. Nei giorni 1 e 2 novembre dalle ore 7 alle 18, il provvedimento prevede il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nella via Pietro Novelli nel tratto di strada compreso dall’intersezione con la Via Pilieri a quella con la circonvallazione, lato destro direzione di marcia Monreale-Pioppo. Pertanto la sosta sarà consentita esclusivamente lungo il margine sinistro della carreggiata, direzione di marcia Monreale- Pioppo.

Sarà istituito inoltre il senso unico di marcia direzione Monreale-Pioppo nella via Pietro Novelli, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con la via Regione Siciliana e l’intersezione con la strada statale 186 ad eccezione dei mezzi pubblici che potranno transitare in entrambi i sensi di marcia. Pertanto i veicoli che percorrono la circonvallazione in direzione Pioppo, al bivio Villa Carolina, dovranno proseguire diritto per la strada statale 186, altresì i veicoli provenienti dalla strada statale 186 direzione Palermo, al bivio Villa Carolina dovranno obbligatoriamente proseguire diritto per la circonvallazione ad eccezione dei residenti in via Valle Cuba.

Si ampliano gli orari di apertura del cimitero di Monreale e di Grisì con l’approssimarsi delle giornate dedicate alla Commemorazione dei defunti. Pertanto l’amministrazione comunale ha disposto un nuovo calendario che prevede da giovedì 31 ottobre e fino il sabato 2 novembre 2019 un orario di apertura straordinario. Infatti, il Cimitero di Monreale e di Grisì aprirà i cancelli al mattino alle ore 7,00 e resteranno aperti ininterrottamente fino alle ore 16.30 del pomeriggio, senza osservare alcuna chiusura durante l’ora di pranzo. La decisione, come comprensibile, è dettata dalla necessità di venire incontro alle esigenze dei parenti e amici dei defunti che si recano sulle tombe dei propri cari.