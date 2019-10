Ripulito dalla plastica il Fiume Sant’Elia. Comitato Pioppo: “Ci ritorneremo ad analizzare le acque”

Dal banale incidente al tentativo di omicidio: l’uomo, arrestato, dovrà scontare 5 anni e sei mesi di carcere

Cronaca

BORGETTO - Aveva accoltellato un uomo in seguito ad un incidente stradale. Adesso è stato condannato a scontare la pena di cinque anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio aggravato. L’episodio si era verificato a Borgetto, in piaz..