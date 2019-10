La “Margherita di Navarra” a #ioleggoperché: alunni e famiglie presso le librerie Flaccovio-Mondadori, Carabà e Feltrinelli

Per il quarto anno consecutivo l’ICS Margherita di Navarra ha partecipato a “#ioleggoperché”, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata dall’Associazione Italiana Editori. L’intera settimana, dal 19 al 27 ottobre, dedicata alla donazione di libri per l’arricchimento delle biblioteche scolastiche, ha visto gli alunni dell’istituto protagonisti. Tutti, timidi o sfrontati, piccoli e grandi, si sono contraddistinti per l’energia e la passione con cui hanno partecipato, nel ruolo di “messaggeri”, tirando fuori il loro spirito di iniziativa, le loro capacità di relazione e di comunicazione.

Tre i pomeriggi che hanno impegnato le classi della primaria e della secondaria presso le tre librerie gemellate con la scuola: la Flaccovio-Mondadori del centro commerciale Forum, la Carabà di Corso Calatafimi e la Feltrinelli di via Cavour.

La partecipazione all’iniziativa ha coinvolto attivamente ed entusiasticamente anche le famiglie che hanno supportato i loro figli e le insegnanti promotrici attraverso spontanei contributi economici, la collaborazione nell’organizzazione e negli spostamenti e l’allestimento di un mercatino nei locali dell’associazione Hakuna Matata di Pioppo.

Quest’anno la biblioteca scolastica dell’istituzione si è arricchita di oltre 70 nuovi testi a cui, a conclusione dell’evento, se ne aggiungeranno altri, grazie alla donazione dell’Associazione Italiana Editori.

Da quest’anno alcuni dei libri ricevuti in dono andranno a Villaciambra dove si sta attivando un servizio di biblioteca in linea con quello già avviato nella sede centrale, nel plesso D’Acquisto e nel plesso di S.Martino.

“Siamo soddisfatti – dichiara la dirigente Patrizia Roccamatisi – in primis perché la nostra biblioteca si arricchirà di nuovi titoli ma soprattutto perché trasformare la lettura in una grande festa dove condividere esperienze gradevoli ed entusiasmanti è senza dubbio una bellissima idea per sedimentare, già nei più piccoli, un coinvolgimento per i libri e per la lettura che facilmente potrà nel tempo, se nutrito, diventare un’autentica passione. Far appassionare i bambini alla lettura è uno dei più grandi regali che i docenti possano fare loro”