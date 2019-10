“Lu dui di novembri” la poesia di Maria Sapienza per la Festa dei Morti

Si avvicina la ricorrenza di Ognissanti e a seguire, il 2 novembre, la Festa dei morti che in Sicilia racchiude tradizioni. Una festa legata al ricordo delle persone care che non ci sono più. È un modo per esorcizzare la paura della morte e anche per mantenere vivo con chi ci ha lasciato, ma mantiene sempre un grande posto nel nostro cuore.

Nella giornata del 2 novembre nel Circolo Cultura Italia si svolgerà l’evento “Tra cultura e Tradizione”, dopo una dimostrazione della produzione di martorana, a cura del maestro N. Venturella dell’Associazione Accademia Sicilia, l’iniziativa intratterrà gli ospiti con dei racconti di A. Camilleri “Il giorno dei morti”, letto dalla prof.ssa A. Vinciguerra, e la poesia “Lu dui di novembri” di M. Sapienza.

Lu dui di novembri

La festa di li morti

era lu jornu pi li picciriddi

ri truvari ammucciati li viscotta e li duciddi.

Bambuliddi e machinicchi

li pupi ri zuccaru e la frutta ri marturana rintra li cannistri cu robba nustrana.

Li morti ri famigghia beddi allicchittati niscianu

ri ritratti allustrati

ca ‘nta li mura eranu appizzati.

A li figghi e a li niputeddi

‘nun purtavanu lu scantu

di la morti

‘nni ‘nsgnavanu ca tutti

finemu ca stessa sorti.

Iddi vinianu lu dui di novembri

‘nmenzu di la notti

pi diri ca l’amuri ‘nun si scorda.

C’è un filu ca nuddu viri

è accussi’ finu

ca mancu u po’ tuccari

iddu ‘nun si rumpi puru si passanu centu o mill’anni.

È lu filu ra to storia

fattu ri li cunti ri to nanni

ri li canti ra to casa

ri lu ciavuru ri sfinciuni

e ri robbi stricati cu lu sapuni.

Ri to murticeddi ‘nun ti scurdari

e ai picciriddi beddi faticcilli ‘ncuntrari.

Cunzati a tavola cu murtidda e melagrana

e li culuri ri zuccaru ra marturana.

Di li vivi avemu aviri veru scantu

No di li nostri morti ca ‘nni vosiru beni tantu tantu.