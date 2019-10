Il Giro d’Italia da Monreale, ritorno d’immagine a costo quasi zero per il Comune

La prima tappa nazionale del Giro d’Italia 2020 partirà da Monreale. Una notizia senz’altro positiva che ha scosso l’intera comunità. La città si troverà proiettata nelle trasmissioni sportive di mezzo mondo. Un’occasione di rilancio, un’opportunità senza precedenti, ma chi pagherà?

L’assessore al Turismo Geppino Pupella, dopo aver appreso del calendario ufficiale della carovana rosa, ha espresso il suo compiacimento e si è messo al lavoro per coinvolgere tutte le attività produttive del territorio. Di una “occasione importantissima” ha parlato a margine della notizia, “per il rilancio turistico del territorio”. Obbiettivo dell’amministrazione è organizzare iniziative sportive collaterali alla partenza della tappa “per mettere in vetrina le nostre tradizioni enogastronomiche, coinvolgendo tutti gli attori locali interessati a rilanciare la filiera del turismo. Si tratta di una iniziativa interessante, capace di coinvolgere l’intero territorio”.

Quanto costerà far partire la quarta tappa del Giro d’Italia da Monreale? Secondo i conti fatti dal noto quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”, una tappa nel 2019 è costata mediamente 70 mila euro. Sarà così anche per la tappa Monreale-Agrigento? Fatto sta che i finanziamenti per il giro d’Italia sono stati estratti dalla programmazione dei fondi europei 2014/20 che hanno coperto l’edizione 2019 e copriranno anche quella del 2020. In aggiunta arriveranno contributi anche della Federazione Ciclistica Italiana.

Monreale dovrà sborsare qualcosa? Secondo alcune fonti attendibili al comune normanno sarà richiesto solo un contributo di ordine logistico (spazi per parcheggio mezzi tecnici, ausilio della polizia municipale, permessi di varia natura ecc.). Un “contributo” notevole per la programmazione della partenza dalla piazza di Monreale lo ha avuto la Fondazione del Percorso Unesco Arabo Normanno che si è impegnata per far transitare la carovana del giro nelle città di Palermo, Cefalù e Monreale.

Soldi ed energie ben spesi? Di sicuro il ritorno di immagine è garantito per i territori attraversati dalla kermesse sportiva, soprattutto grazie alle riprese tv diffuse in tutto il mondo e alle migliaia di appassionati che prenderanno d’assalto la città.