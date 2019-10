Monreale, gettano i rifiuti per strada e un passante li fotografa

‎

MONREALE – Tranquilli e indisturbati con disinvoltura, l’uno vicino all’altro, si avvicinano al ciglio della strada e depositano il loro sacchetto dei rifiuti sul marciapiede. La scena, immortalata da un passante, si è svolta questa mattina in via Benedetto Balsamo.

Si tratta di una coppia che, probabilmente appena uscita da casa, in barba alle regole, ha conferito fuori dall’orario, e soprattutto fuori da qualsiasi contenitore, la spazzatura. E pensare che il quartiere è servito dal porta a porta.

La sequenza delle foto racconta di una cattiva abitudine che ancora non si riesce a cambiare. C’è gente che di differenziare non né vuole sapere, infatti, in via B. Balsamo di sacchetti ce ne sono altri, e non è solamente perché non si sa come si differenziano i rifiuti. A prevalere sembra quasi essere un atteggiamento ostile e menefreghista.

Le strade continuano a essere discariche a cielo aperto, e la cosa che fa più rabbia è che ad essere invase dai rifiuti sono anche le vie servite dal porta a porta, quindi nonostante i residenti possono utilizzare un servizio preferiscono gettare i sacchetti illecitamente lungo le scalinate dei quartieri, dietro l’uscita d’emergenza di Casa Cultura Santa Caterina e all’angolo delle strade, le stesse che poi percorrono giornalmente.