Monreale, i carabinieri restituiscono il libro, del 1850, rubato negli anni ’80 dalla Biblioteca “Ludovico II De Torres”

MONREALE - Militanti e sostenitori sono accorsi in massa, sabato scorso, a piazza San Giovanni, per ascoltare i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Alla réunion..

Monreale, Costantini (M5S): “Uno sconto sulla Tari per chi non gode del porta a porta”

Cronaca

MONREALE - Una riduzione della Tari per i cittadini monrealesi che non beneficiano del servizio di raccolta differenziata porta a porta. Perché pagare per un servizio non reso? Per questo motivo il Consigliere comunale Fabio Costantini, sch..