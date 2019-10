Monreale, Costantini (M5S): “Uno sconto sulla Tari per chi non gode del porta a porta”

MONREALE – Una riduzione della Tari per i cittadini monrealesi che non beneficiano del servizio di raccolta differenziata porta a porta. Perché pagare per un servizio non reso? Per questo motivo il Consigliere comunale Fabio Costantini, schierato tra le file del Movimento 5 Stelle, ha depositato una proposta in Commissione bilancio che potrebbe portare a numerose famiglie una corposa riduzione nel calcolo del tributo relativo al servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti.

Al momento il servizio raccolta rifiuti a Monreale prevede per il centro cittadino un servizio di raccolta differenziata porta a porta mentre per le altre zone periferiche sono gli utenti che ogni giorno di devono recare presso le isole ecologiche per conferire i rifiuti differenziati, un fatto che comporta la percorrenza di diversi chilometri per poter andare a compiere i propri doveri da cittadino.

Le due categorie di cittadini sono trattati dal Comune esattamente allo stesso modo – afferma Costantini -. Ci sono cittadini che godono del servizio di porta a porta e cittadini che, non solo non godono del servizio di porta a porta ma pagano addirittura un servizio di raccolta del quale non beneficiano». Chi non usufruisce del servizio di raccolta dei rifiuti davanti alla propria abitazione starebbe dunque pagando per un servizio non reso e starebbe pagando per coloro i quali beneficiano del porta a porta.

LEGGI ANCHE:

Ieri mattina Costantini ha depositato in Commissione Bilancio del Consiglio comunale un atto d’indirizzo. La Commissione ha accettato di buon grado la proposta del consigliere pentastellato facendola propria. Il provvedimento, qualora venisse approvato dall’Asseblea cittadina, prevede uno sconto netto per coloro che non beneficiano del servizio di raccolta porta a porta. «Evitiamo – conclude il Consigliere – che oltre al danno, per questi cittadini arrivi anche la beffa»