La festa della caldarrosta alla scuola dell’infanzia di Pioppo

MONREALE – Le insegnanti della scuola infanzia di Pioppo, alla presenza del Dirigente Scolastico Patrizia Roccamatisi, hanno organizzato un simpatico momento di aggregazione e condivisione, coinvolgendo tutti i bambini nella festa delle caldarroste.

Un’attività organizzata per far conoscere e sperimentare ai piccoli discenti un frutto rappresentativo della stagione autunnale: la castagna.

Nel terrazzo del plesso Palazzo Ciolino grazie alla presenza del “castagnaro” , i bambini hanno potuto osservare come le castagne si trasformano in caldarroste, apprezzandone il buon profumo e il gusto particolare. Alla fine ciascun bambino ha portato a casa il ” coppo” di caldarroste in ricordo di una giornata che è stata occasione per trasmettere i valori delle tradizioni locali e anche la possibilità di fare nuove scoperte e conoscenze confermando che l’esperienza diretta è la strategia migliore per un apprendimento efficace e duraturo.

La dirigente scolastica Dott.ssa Patrizia Roccamatisi ha definito l’iniziativa entusiasmante in quanto ha educato e allo stesso tempo divertito i piccoli allievi confermando ancora una volta che la riuscita dell’evento è da attribuire alla sinergia tra insegnanti, genitori e collaboratori che hanno contribuito tutti per la buona riuscita della giornata.