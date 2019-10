Auser realizza frutta di martorana, il ricavato devoluto in beneficienza all’UNICEF

MONREALE – Rinviata al 26 ottobre la festa dei nonni, organizzata dall’AUSER Circolo Biagio Giordano di MMonreale. Quest’anno la ricorrenza si celebrerà in occasione della giornata nazionale del folckore. Sono invitati tutti i bambini a partecipare.

L’AUSER fedele all’impegno programmatico annuale, in collaborazione del CESVOP, dell’UNICEF e con il Gruppo Folk Monrealese Trinacria Bedda, festeggerà la ricorrenza presso i propri locali in via Venero.

I bambini, accompagnati dai nonni, verranno accolti dai volontari che li intratterranno con giochi, canti e balli. Al termine dei quali sarà offerta una ricca merenda. Nel pomeriggio della giornata, inoltre, saranno offerti cestini con frutta di martorana, realizzati dai volontari dell’AUSER. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza all’UNICEF.

La ricorrenza si sarebbe dovuta festeggiare il giorno 2 di ottobre scorso (data fissata a livello nazionale), ma la data coincideva con il saluto agli studenti delle scuole di Monreale del Vescovo Monsignor Pennisi e delle istituzioni politiche amministrative locali, pertanto è stata rinviata.