Allerta gialla domani, nel palermitano piogge forti con possibili grandinate

PALERMO - Ci sono i furbetti del reddito di cittadinanza ma ci sono anche i volenterosi. Per ripulire le aiuole e le strade dalla sporcizia e togliere l'erba alta, si so..

Monreale, stasera temporaneo stop al conferimento dell’umido

Cronaca

MONREALE - È stato emesso il divieto di conferimento dei rifiuti organici per questa sera, in seguito alla chiusura dell’impianto di compostaggio RACO srl di Belpasso. Già da due giorni, per pr..