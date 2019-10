Monreale, stasera temporaneo stop al conferimento dell’umido

MONREALE – È stato emesso il divieto di conferimento dei rifiuti organici per questa sera, in seguito alla chiusura dell’impianto di compostaggio RACO srl di Belpasso. Già da due giorni, per problemi tecnici, l’impianto non è operativo. Con una ordinanza, il sindaco Alberto Arcidiacono ha istituito il divieto di conferimento dell’umido “per ragioni di salute pubblica”, tenuto conto, tra l’altro, sia delle condizioni climatiche ancora oggi al di sopra della media, sia del sensibile incremento dei rifiuti dovuto all’intensa presenza turistica sul territorio comunale.

La ditta che si occupa della raccolta rifiuti, la Mirto di San Cipirello, non può procedere alle operazioni di conferimento dei rifiuti organici fino alla riapertura della discarica, considerando anche la saturazione di tutti gli impianti di conferimento consultati.