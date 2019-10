Monreale, auto in contromano in via Roma di notte. Una nuova tendenza?

MONREALE – Chi vive Monreale sa bene che spesso auto in doppia fila bloccano il traffico cittadino fino a quando il proprietario del mezzo decide di venire a liberare tutti. Fin qui niente di nuovo, “normale” routine. È successo anche, chi bazzica in piazza lo sa, di vedere persone che spostano tranquillamente le transenne per varcare con le vetture la zona a traffico limitato. Ma nell’ultimo periodo accade anche di più, sembra essere quasi diventata un’abitudine per alcuni automobilisti percorrere contromano le strade della città.

Di notte, quando la città è deserta, si vedono passare auto in controsenso in via Roma. Sì, proprio nel centro storico, in contromano verso Piazza Vittorio Emanuele. Le vetture (come raccontano le foto) una grigia e una nera, scendevano in controsenso di marcia lungo la strada, quando a un certo punto dal senso opposto un’auto stava percorrendo via Roma. Fortunatamente il caso ha voluto che non ci siano stati scontri frontali. Questo è avvenuto ieri mattina, ma è solo uno degli episodi che ci vengono segnalati.

Episodi allarmanti, tropo frequenti, come quelli delle automobili che di notte sfrecciano a tutta velocità lungo il corso Pietro Novelli o in altre vie della città.

Lascia perplessi il susseguirsi di varie e ripetute infrazioni al codice della strada che sembrano denotare un atteggiamento di totale anarchia.

LEGGI ANCHE: